Üniversite öğrencileriyle kariyer toplantısı

SİİRT - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve paydaşları tarafından yürütülen 'TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi' çerçevesinde Siirt Üniversitesi'nde "Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleşti.

Toplantıda, Siirt Üniversitesi öğrencilerinin kariyer yollarını belirleme fırsatları bulabildikleri, farklı sektörlerden yöneticiler, işverenler ve kariyer rehberliği uzmanları öğrencilerle bir araya geldi. Toplantı, Siirt Üniversitesi Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Başar Taner, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilere çok çalışmalarını, iş hayatında teknolojiyi çok iyi kullanmalarını söyleyen Taner, "Yerli otomobilimiz TOGG üretiminde teknoloji yoğun olarak kullanılmaktadır. Buda teknolojiye verilen önemin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor" dedi.

Toplantı soru cevap şeklinde devam etti.

Siirt Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve toplantıya katılan öğrencilere, toplantı sonunda katılım sertifikası verildi.