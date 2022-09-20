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Üniversite öğrencilerinin ulaşım talepleri görüşüldü

Yerel Haberler

Üniversite öğrencilerinin ulaşım talepleri görüşüldü

Kütahya'da, üniversite öğrencilerinin ulaşım talep ve sorunları, Vali Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.

Kütahya'da, üniversite öğrencilerinin ulaşım talep ve sorunları, Vali Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.

Sürecin iyi yönetilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Ali Çelik, "Öğrencilerimizin Kütahya'da mutlu ve huzurunu sağladığımızda biz de kendi görevimizi yapmış sayacağız" dedi.

Toplantıda; kent merkezi, yurt ve otogardan kampüse ulaşımın rahatlatılması için sefer ve hat sayısı artırılırken, denetim için trafik polisi görevlendirildi.

Öğrencilerin otobüslerinin takibini Kart 43 uygulamasından anlık sağlayabileceği belirtildi.

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ömer Koyunoğlu ve ilgili yetkililer katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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