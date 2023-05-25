Üniversite öğrencilerinin gözünden Bayburt'un tarihi ve medeniyeti resmedildi

BAYBURT - Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Bayburt'un tarihiyle, medeniyetiyle alakalı kültürel değerleri gözlemleyip, tuvale resmetmeye çalıştılar. Bayburt Belediyesi Taşhan (Bedesten) Sanat Galerisinde öğrencilerin resimleri, " Bayburt'un Tarihi ve Medeniyeti" resim sergisiyle ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal'ın konsept danışmanlığında hazırlanan serginin küratörlüğünü Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tümer Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Gürbüz üstlendi. Sergide, Bayburt'un tarihsel mekanlarının yanı sıra, ehram kültürü ve geleneksel yaşamının yanı sıra çağdaş yaşam temsillerini içeren sanat eserleri de yer aldı.

Öğrenciler gezerek, görerek deneyimledikleri anları hayal dünyasında şekillendirip tuvale dökerek, ortaya sanat eserleri koydular. Yer yer çektikleri fotoğraflardan ilham alan öğrenciler fotoğraf karelerini de, farklı teknik ve yöntemlerle resmetmeyi başardılar. Bayburt'u iyi bir şekilde gözlemleyen öğrencilerin resmettikleri tablolar, sergiye gelen ziyaretçilerden tam not aldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, eserlerin sahibi öğrencilerden resimler hakkında bilgi alarak, sergi alanını gezdi. Bayburtlu öğrencilerin yanı sıra farklı illerden gelerek Bayburt'un tarihi dokusunu, medeniyetini ele alarak resmeden öğrencilere teşekkürlerini ileten Pekmezci, üniversiteli gençleri çalışmalarından ötürü tebrik etti. Bir süre öğrencilerle Bayburt tarihi hakkında sohbet eden Pekmezci, resim sergisini beğendiğini söyleyerek, "Bayburt Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerimizin Bayburt'un tarihi ve kültürel dokusuna uygun yaptıkları resimleri Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisindeki sergide inceledik. Çocuklar başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütmüşler. Bayburt Belediye Başkanı olarak onların çalışmalarından büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum, öğrencilerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi hakkında bilgiler aktaran sergi küratörü ve aynı zamanda Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, "Bu sergimizde, Bayburt'un tarihini, kültürünü öğrencilerimizden araştırarak resmetmesini istedim. Aslında biz bu sergimizi Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluş günü olan 21 Şubat tarihinde açmak istemiştik ama bu zamana nasip oldu. Öğrencilerimize okulda verdiğimiz bilgiler çok güzel bir şekilde değerlendirilmiş olmalı ki burada birbirine benzemeyen, farklı eserler ortaya çıktı. Bayburt'un tarihini, medeniyetini, kültürünü farklı şekilde resmetmeleri gerçekten güzel bir iş oldu. Öğrencilerimizi Bayburt kalesine götürdük, müzelere götürdük, ehram atölyelerine götürdük oradaki usta isimlerle tanışıp birçok bilgi edinip, deneyim sahibi oldular. Benim amacım, öğrencilerin gelişigüzel değil de bilinçli bir şekilde resim yapmalarını sağlamaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.

Resim sergisini gezen vatandaşlar sergiyi beğendiklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Sergiyi gezen Vali Vekili Göksel Yüksel, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye sergi küratörü Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu eşlik ederek, sergi hakkında bilgiler verdi.