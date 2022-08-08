Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ele alındı

Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında düzenlenen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması konularının görüşüldüğü toplantıya video konferans sistemi üzerinden katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, valiler ve gençlik ve spor il müdürleri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Üniversite yerleştirme sonuçlarının kısa süre sonra açıklanacak olması sebebi ile birlikte barınma problemleri için toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal katılım sağladı. Bilecik'te üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. - BİLECİK