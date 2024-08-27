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Üniversite Öğrencilerine Ev Kiralarken Uyarı

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Uzmanlar, üniversite öğrencilerinin ev kiralarken kira sözleşmesi yapmalarını ve haklarını güvenceye almalarını öneriyor. Emlakçılar da öğrencilere, kiralama işlemlerini prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirmelerini tavsiye ediyor.

Üniversite öğrencilerinin ev kiralarken dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, kesinlikle kira sözleşmesi yapılarak, öğrencilerin kendi haklarını güvenceye alabileceklerini ve huzur içinde üniversite hayatlarını geçirebileceklerini ifade etti.

Okullarına yeni başlayacak üniversite öğrencileri, okul kayıt işlemlerini tamamlamasın ardından barınma için yer telaşına düştü. Bazı öğrenciler devlet ve özel yurtlarda kalmayı bazı öğrenciler ise evlerde kalmayı tercih ediyor. Uzmanlar, öğrencilerin beğendikleri evler için emlakçılarla görüşmenin ardından mağdur olmamak için sözleşme yapmalarını, sözleşme imzalanırken emlakçının noterden Kira Yetkisi Sözleşmesi olması gerektiğini, eğer emlakçının bu sözleşmesi yok ise ev sahibi ile sözleşme yapmaları gerektiği konusunda hatırlatmada bulundu.

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, kiralama yapacak öğrencilerin prosedür neyse ona uymaları gerektiğini belirtti. Altınay, "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olan emlak ofislerinden yapacakları kiralamalarda; kira kontratları, kiralayan kişi, kiraya veren ev sahibi, kefili ile birlikte kontrat düzenlenir. Tahliye taahhütnamesi alınır. Onun haricinde de ilk ayı peşin ödemek kaydıyla 11 aylık da senet düzenlenir. Öğrencilerimiz buna uysunlar. Vatandaşlarımızdan bazı ev sahipleri, memur kefil, esnaf kefil veya tanıdık birilerinin olmasını özellikle şart koşuyorlar. Kendilerine uygun kimler varsa, eşitlik ilkesine uygun olarak bir kefille sözleşmelerini yapabilirler" dedi.

"Evi boşaltma talebinde bulunamaz"

Öğrencilerin kira sözleşmesini yapmasının ardından emlakçı ve ev sahibi tarafından evlerinden çıkarma talebi ile gelemeyeceklerini hatırlatan Altınay, "1 yıllık sözleşme yapılır. 1 yıllık yapılan sözleşmeden sonra taraflar 11. ayın dolumunda eğer noterden ihtarname çekmezler ise otomatik olarak kontrat kendisini 1 yıl daha yenilemiş olur. Ev sahibi gelir, hem öğrencilere hem de kiracılara evimi boşalt, 'memur kefil getirmedin, bize uyan şartlarda bir kefil getirmedin' diye boşaltma talebinde bulunamaz. Herhangi bir sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için hem emlakçılar odası olarak hem de ticaret il müdürlükleri olarak gereken neyse yapılır" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin, ev kiralarken dikkat etmesi gerekenler

Öğrencilerin, sözleşme yaparken dikkat etmesi gereken hususları da aktaran Altınay, "Öğrencilerin evi kiralarken birinci dikkat edecekleri; evin kendilerine uygun olup olmadığına bakacaklar. Evi beğendilerse mutlaka sözleşme yaparken emlakçıda Kira Yetkisi Sözleşmesi, yok ise mal sahibini çağırıp mutlaka imzasını kendisine attırmaları gerekir. Mal sahipleri imzaladıktan sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Zorunlu Deprem Sigortasını yaparlar. Öğrenciler; elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini de bu şekilde yapmış olurlar. Özellikle tutacakları yerlerde binadaki güvenlik ortamı öğrencilerimize uygun mu değil mi onlara da dikkat ederlerse kendileri için daha iyi olacaktır" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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