Üniversite öğrencilerine Casper'dan teknolojik kariyer fırsatı - Haberler

Teknoloji şirketi Casper, üniversite öğrencilerine özel kariyer programını duyurdu. Üniversitelerin ön lisans ve lisans öğrencilerine Casper Elçilik Programı ile Teknoloji Elçisi olma fırsatını tanıyan marka, okurken çalışmanın ve teknolojik bir kariyerin yolunu açıyor.

Üniversitede okurken çalışmaya başlamak ve kariyer hedeflerine erkenden ulaşmak her öğrencinin hayalidir. Bu hayali bir adım öteye taşıyarak teknolojisever öğrencileri heyecanlandıran haberise Casper'dan geldi. Üniversite öğrencilerinin hem teknolojiye doyacakları hem de Teknoloji Elçisi olarak kariyer hayatına başlayacakları Casper Elçilik Programı'nın ilk adımında öğrenciler, teknoloji mağazalarında part-time teknoloji danışmanlığında bulunacak ve satış ile ilgilenecekler.

"Teknoloji Elçilerini" arıyor

Üniversite sıralarında kariyer planlamalarına başlayan öğrencilerin özellikle teknoloji şirketlerindeki kariyer yolculuklarına ilgi gösterdiği görülüyor. Bu ilgiyi yok saymak istemeyen ve teknolojisever öğrencilere henüz okurken kariyer fırsatını sunmayı misyon edinen teknoloji markası, tam da öğrencilerin istediği iş fırsatını sunuyor. Casper Elçilik Programı olarak duyurulan kariyer yolculuğunda, üniversitelerdeki öğrenciler firmanın tüm ürünlerinin tanıtımından ve satışından sorumlu olacak.

Teknolojiye meraklı öğrenciler bir adım önde

Teknoloji Elçisi için sadece Teknolojiye meraklı olmak ve üniversite öğrencisi olmak, Casper'da teknolojik kariyerin başlangıcı için yeterli görülüyor. Haftada 3 veya 4 gün çalışabilecek öğrenciler Türkiye'nin en önemli teknoloji mağazalarından MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar'da Casper'ın elçisi olup, ilk günden aldığı sorumluluklarla kendini geliştirme ve öğrenme imkanına, açık iletişim, çok boyutlu liderlik ve takım çalışmasına önem veren bir ekiple bilişim sektörünün geleceğini şekillendirme fırsatını bulacak.

Üniversitede okurken kariyer hayatına başlamak isteyen öğrenciler başvurularını https://www.kariyer.net/is-ilani/casper-bilgisayar-sistemleri-a-s-teknoloji-elcisi-3121441 linki üzerinden yapabilirler. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel