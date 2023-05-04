Üniversite öğrencilerinden örnek davranış
Yerel Haberler
Kütahya'nın Gediz ilçesinde üniversite öğrencileri farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yaptı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde üniversite öğrencileri farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yaptı.
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri "Çevre temizliği" projesi çerçevesinde Gediz Göleti çevresinde temizlik yaparak örnek oldular.
Sosyal sorumluk projesi çerçevesinde öğrenciler topluma, çevreye duyarlı, temiz bir çevre mesajı vererek doğanın önemine dikkat çektiler.
Sosyal sorumluluk projesi ile Muhipler Gediz Gölet'i çevresindeki çöpler toplanarak Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel