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Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

Yerel Haberler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde üniversite öğrencileri farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yaptı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde üniversite öğrencileri farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yaptı.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri "Çevre temizliği" projesi çerçevesinde Gediz Göleti çevresinde temizlik yaparak örnek oldular.

Sosyal sorumluk projesi çerçevesinde öğrenciler topluma, çevreye duyarlı, temiz bir çevre mesajı vererek doğanın önemine dikkat çektiler.

Sosyal sorumluluk projesi ile Muhipler Gediz Gölet'i çevresindeki çöpler toplanarak Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gediz Belediyesi Kütahya Yerel Haberler

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