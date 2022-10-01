Üniversite öğrencileri terminalde karşılanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, farklı illerden üniversite öğrenimi için Sakarya'ya ilk kez gelen öğrencileri terminalde karşılayıp onlara ellerindeki dergi, broşür ve tanıtıcı kitapları takdim edip şehri tanıtıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, farklı illerden üniversite öğrenimi için Sakarya'ya ilk kez gelen öğrencileri terminalde karşılayıp onlara ellerindeki dergi, broşür ve tanıtıcı kitapları takdim edip şehri tanıtıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası Birimi, her yıl olduğu gibi yine bu yılda misafir öğrencileri yalnız bırakmadı. Farklı illerden gelen öğrencileri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılayarak bilgilendirme yapan çözüm masası ekipleri, tanıtıcı kitaplar dağıtarak Sakarya'nın tarihi, turistik, sosyolojik ve kültürel yapısını anlatıyor. Öte yandan bu ilk karşılamada Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Etkinlik çerçevesinde, şehirde bulunan sosyal donatı alanları, eğitim, kültür ve sanat merkezleri tanıtılıyor. Ayrıca kurulan bilgi platformunda Sakarya'da bulunan doğal güzellikler, tarihi mekanlar, Büyükşehir'e ait hizmet alanları, kültür-sanat faaliyetleri, iş ve istihdam olanakları konusunda da bilgilere yer verildi. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliğin sonunda öğrencilere, "Herhangi bir sorun yaşadığınızda Büyükşehir hep yanınızda. Alo153 hattından bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Şehrimize hoş geldiniz" bilgilendirmesi yapıldı. - SAKARYA