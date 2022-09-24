Üniversite öğrencileri "Şehir Gezisi" yaptı Yerel Haberler Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan öğrencilere yönelik hazırlanan "Oryantasyon Programı" çerçevesinde "Kilis Şehir Gezisi" gerçekleştirildi. Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan öğrencilere yönelik hazırlanan "Oryantasyon Programı" çerçevesinde "Kilis Şehir Gezisi" gerçekleştirildi. Kilis'in tarihi, kültürel ve turistik zenginliğini yansıtan mekanlarına odaklanılan bu gezide, Şeyh Muhammed Seyir Tepesi, Oylum Höyük, Tarihi Salih Efendi Sokağı ve Kabaltısı, Üniversitemiz Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM), Kilis Etnografya Müzesi, Tekye Camisi, Canpolat Paşa Hanı Gençlik Merkezi, Alaeddin Yavaşca Müzesi, Toros Çağlasyan Konağı (ÇATOM), Akcurun Çarşısı, Ulu Cami gibi yerler gezildi. Üniversite ana kampüs girişinden servislerle alınan öğrencilere Üniversite Fotoğrafçısı Mutlu Naim Salihoğlu rehberlik ederek, gezilen mekanlarla ilgili bilgiler verdi. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Araştırma Aralık Kilis Yerel Haberler

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