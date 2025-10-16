Üniversite Öğrencileri Sabah Namazında Buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Vakıf Camii'nde üniversite öğrencileri sabah namazında bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mazlumlar için yapılan dualarla devam etti. Namazın ardından öğrencilere hitap eden Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, çalışmanın, vatana ve millete hizmet etmenin önemine vurgu yaparak öğrencilere zihin açıklığı ve başarı temennisinde bulundu.

Program, yapılan ikramla sona erdi. - KÜTAHYA