Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü: "Gerçek güç, vicdanda ve bilimde saklıdır"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, Gazze'deki insani dramı unutmamak ve unutturmamak için yürüdü. Topluluk temsilcileri, "Gerçek zafer bilimde, teknolojide ve vicdanda öncü olmaktır" mesajını verdi.

OMÜ öğrencileri, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. OMÜ Merkez Camii önünde toplanan kalabalık, sloganlar ve pankartlar eşliğinde OMÜ Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sonunda OMÜ İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu adına öğrenci Abdülhamit Şenocak bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada Şenocak, "Bugün burada, sadece bir coğrafyanın değil, insanlığın vicdanının yeniden ses bulduğu bir ana şahitlik ediyoruz. Burada toplanmamızın yegane sebebi, insanlığımızın vicdan borcunu ödemektir. İnsan, sadece acıyı hisseden değil, o acıya karşı sorumluluk alan bir varlıktır. Sessiz kalmak, zalimin zulmüne ortak olmaktır. Bizler, bu insanlık imtihanında vicdanın sesi olmak için buradayız. ve bugün, önemli bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Gazze'de günlerdir süren yıkım ve acıların ardından, nihayet ateşkes ilan edildi. Bu karar, binlerce masumun hayatını kurtaracak, çocukların bir nebze olsun nefes almasına vesile olacaktır. Bu gelişme, insanlık adına umut verici bir adımdır. Bu ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin kararlı duruşu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet merkezli yaklaşımı ve tüm dünyada yükselen vicdan sesleri belirleyici olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın mektuplarındaki özgüven, sadece bir hükümdarın değil, bir medeniyetin duruşuydu. Bugün bizler de aynı ruhla; üretmeyi, geliştirmeyi ve güçlenmeyi hedeflemeliyiz. Gerçek zafer; bilimde, teknolojide, sanayide ve adalette öncü olmaktır. Netanyahu'nun domatesiyle, tohumu ve teknolojisiyle yaptığı gösteriler, bizi öfkeye değil; bilime ve üretime yönlendirmelidir. Zira gerçek güç; bağımsız olabilen, kendi teknolojisini, tarımını ve bilgisini üretebilen milletlerin elindedir. Her bir gencimizin, mühendisimizin, öğretmenimizin, bilim insanımızın hedefi, hakkı üstün tutan bir medeniyetin parçası olmaktır. Biz bu ülkeyi yeniden ilimde, sanayide, adalette ve vicdanda güçlü kıldığımızda, işte o zaman gözyaşları dinecektir. Küresel bir güç olma iddiamızı sadece ekonomiye değil, vicdanımıza da taşımalıyız" dedi.

Toplu fotoğraf ile yürüyüş son buldu. - SAMSUN