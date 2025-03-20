Üniversite Gençliği ve Aile Kurumunun Önemi Konferansı Erzurum'da Düzenlendi

2025 Aile Yılı kapsamında, Erzurum'da "Üniversite Gençliği ve Aile Kurumunun Önemi" konulu konferans düzenlendi. Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, aile kurumunun gençler üzerindeki etkisini ele aldı.

Konferans, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Yıldız yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Aile, bireyin topluma uyum sağlamasında ve kişisel gelişiminde temel bir yapı taşıdır. Üniversite gençliği, geleceğin şekillenmesinde kritik bir rol oynarken, bu genç bireylerin aile kurumuna yeterince önem vermeleri de büyük önem taşımaktadır. Öte yandan; aile kurumunun devamlılığı ve demografik yapımızın genç ve dinamik olması, çalışma sahalarımız olan girişimcilik, inovasyon ve güncel teknolojik gelişmeleri yakalamada da geri kalmamamız için son derece önemlidir. 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz bu konferans, aile kurumu ile genç bireyler arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bu konferans, genç üniversiteli bireylerin kariyer hedefleriyle birlikte aile kurumuna dönük hedefler de belirlemeleri yönünde bilinç geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim."

Açılış konuşmasının ardından, konuşmacılar aile kurumu ve bilinçli medya kullanımı konularında sunum yaptı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gamze İspirli ve AEP (Aile Eğitim Programı) Eğitimi Sorumlusu Pınar Sulak Yalçın, aile yapısının gençler üzerindeki etkilerini, sosyal medyanın aile ilişkilerine yansımalarını ve bilinçli medya tüketiminin önemini vurgulayan sunumlar gerçekleştirdi.

Konferansın düzenlenmesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyeleri ile Arş. Gör. Dr. Musab Işık, Arş. Gör. Dr. Kübra Çelik, Arş. Gör. Dr. Sefa Çelik, Arş. Gör. Aslıhan Yetim, Arş. Gör. Sezer Seven, Arş. Gör. Metin İpkin, Arş. Gör. Şahin Göktuğ Kaldırımcı görev aldı.

2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi. Konferans, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve aile kurumunun toplumsal yapı üzerindeki önemi bir kez daha vurgulandı. - ERZURUM