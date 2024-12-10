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Üniversite FM Yeniden Yayında, İlk Konuk Rektör Prof. Dr. Fatih Altun

Üniversite FM Yeniden Yayında, İlk Konuk Rektör Prof. Dr. Fatih Altun
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Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Üniversite FM, 98.3 frekansından yenilenen sesi ile yayın hayatına başladı. İlk canlı yayın konuğu Rektör Prof. Dr. Fatih Altun oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde yenilenen sesi ile yayın hayatına yeniden başlayan Üniversite FM'in ilk canlı yayın konuğu Rektör Prof. Dr. Fatih Altun oldu.

Üniversite FM, ERÜ İletişim Fakültesi bünyesinde 98.3 frekansından yeniden yayın hayatına başladı. Yenilenen sesi ile dinleyicileri ile buluşan Üniversite FM'in ilk canlı yayın konuğu ise Rektör Prof. Dr. Fatih Altun oldu.

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Önürmen'in canlı yayın konuğu olan Rektör Prof. Dr. Altun, yeniden yayın hayatına başlayan Üniversite FM'e yayın hayatında başarılar dileyerek, gelen soruları yanıtladı.

Programın ardından ERÜ TV ve Üniversite FM'in stüdyolarını gezen Rektör Prof. Dr. Altun, personel ve öğrenciler ile sohbet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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