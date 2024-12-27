ÜNİPERSEN, Memur Maaşları İçin Eşel-Mobil Sistemi Talep Etti

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), memur maaşlarının enflasyondan etkilenmemesi için eşel-mobil sistemine geçilmesi talebinde bulundu.

ÜNİPERSEN tarafından yapılan açıklamada, enflasyon oranlarının memur maaşlarına aylık olarak yansıtılması gerektiği belirtilerek, "ÜNİPERSEN olarak memur maaşları noktasında en başından beri diyoruz ki enflasyon oranları memur maaşlarına aylık olarak yansıtılsın, 6 ayda bir de toplu sözleşme zammı enflasyondan bağımsız bir şekilde uygulansın. Enflasyonun masada olduğu her toplu sözleşme, memuru maaş artış döneminde refah payı verilsin taleplerine itecektir" denildi.

Ocak ayında memur maaşlarına toplu sözleşme gereği yüzde 6'lık artış ile Temmuz-Aralık 2024 arası gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılacağı hatırlatılan açıklamada, "3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri ile netlik kazanacak olan artış oranı 5 ay üzerinden hesaplandığında yüzde 10,40'tır. Aralık ayı enflasyon beklentisini de bu oranın üzerine eklediğimizde yüzde 13 gibi bir oranın memur maaşlarına yansıtılacağını söyleyebiliriz. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira açıklandığına göre 2023 seçimleri öncesi siyasetin de sözü olan 2,5 asgari ücret hesabını yapabiliriz. 2024 yılı Temmuz maaş artışı sonrası ortalama memur maaşı 44 bin 500 lira, yüzde 13'lük ocak ayı zammı uygulandığında 50 bin 285 lira olmaktadır. Bu miktar da iki buçuk asgari ücretin 5 bin lira gerisinde olmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Eşel-mobil sisteminin de kurulması gerekmekte"

Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için memur maaş zamlarında eşel-mobil sistemine geçilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Ocak 2025'te memur maaşlarına uygulanacak oranın yüzde 13'ten yüzde 25'e çıkarılması ve eşel-mobil sisteminin kurulması gerekmektedir. Böylece 2025 yılı itibarıyla memur maaş artışları sadece toplu sözleşmelerde konuşulacak, enflasyondan arındırılmış bir pazarlık süreci yaşanacağı için elde edilen her oran doğrudan refah payı anlamına gelecektir." - ANKARA