Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu

ÜNİPERSEN, İdari Personelin Sorunlarını Rektörlere Aktardı

ÜNİPERSEN, İdari Personelin Sorunlarını Rektörlere Aktardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) yönetimi, üniversitelerdeki idari personelin sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Önemli konular arasında tayin hakkının yasal zemine oturtulması ve banka promosyonlarının güncellenmesi yer aldı.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) heyeti, üniversitelerde görev yapan idari personelin öncelikli sorunlarına çözüm aramak için üniversite rektörlerine ziyarette bulundu.

ÜNİPERSEN, üniversitelerde görev yapan idari personelin sorunlarını doğrudan muhataplarına aktarmak ve çözüm odaklı kurumsal diyaloğu güçlendirmek için rektör ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi ÜNİPERSEN Temsilcisi Erhan Aran ve Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör'ü, Bitlis Eren Üniversitesi ÜNİPERSEN Temsilcisi Kadir Tekin ve Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı, Batman Üniversitesi ÜNİPERSEN Temsilcisi Yahya Aydın ve Yönetim Kurulu ise Rektör Prof. Dr. İdris Demir'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde tayin hakkının yasal zemine oturtulması, görevde yükselme süreçlerinin şeffaf ve liyakate dayalı yürütülmesi, 13-B/4 görevlendirmelerinde öngörülebilirliğin sağlanması, banka promosyonlarının güncel ekonomik şartlara göre yeniden düzenlenmesi, yemek ücretleri, servis ve lojman imkanları ele alındı.

"İdari personelin gücü birliğinden gelir"

ÜNİPERSEN yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sendikanın kurulduğu günden bu yana idari personelin sesi olma sorumluluğuyla hareket ettiği belirtilerek, üniversitelerde emeğin görünür olduğu, adil, öngörülebilir ve liyakate dayalı bir çalışma düzeni için temasların devam edeceği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır idari personel, başkalarının gölgesinde bırakıldı. Siyasi ajandaların, öğretmen merkezli sendikaların ve göstermelik temsilcilerin arasında idari personelin adı bile anılmadı. Ama artık ÜNİPERSEN var. Üniversiteleri ayakta tutan, her kademede işleyen çarkın emektarı idari personelin sesi artık daha gür çıkıyor. ÜNİPERSEN olarak yıllardır görmezden gelinen sorunları masaya taşıyor, çözüm adımlarını atıyoruz. Bugün tayin hakkı diyorsak, görevde yükselmede adalet diyorsak, banka promosyonlarında güncelleme talep ediyorsak bu idari personelin hakkını savunan kararlı bir sendikanın varlığı sayesindedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.