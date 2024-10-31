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ÜNİPERSEN'den Tayin ve Nakil Hakkı Talebi

ÜNİPERSEN'den Tayin ve Nakil Hakkı Talebi
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Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), üniversite idari personelinin tayin ve nakil hakkı için Türkiye genelindeki 129 üniversitenin rektörlerine mektup gönderdi. Sendika, mevcut Yükseköğretim Kanunu'nun ihtiyaçları karşılamadığını vurgulayarak, idari personelin diğer kamu görevlileri gibi tayin hakkına sahip olması gerektiğini belirtti.

ÜNİPERSEN (Üniversite İdari Personel Sendikası), üniversite idari personelinin tayin ve nakil hakkı talebini duyurmak için Türkiye genelindeki 129 üniversitenin rektörüne mektup gönderdi.

ÜNİPERSEN, üniversite idari personelinin tayin ve nakil hakkı talebini Türkiye genelindeki 129 üniversitenin rektörüne gönderdiği mektuplarla gündeme taşıdı. Üniversitelerin "bacasız sanayi" olarak ülkemiz kalkınmasında oynadığı rolü vurgulayan sendika, idari personelin diğer kamu görevlileri gibi tayin hakkına sahip olması gerektiğini belirtti.

Gönderilen mektupta, Türkiye'de üniversitelerin büyüyen yapısına rağmen Yükseköğretim Kanunu'nun 1981 yılının şartlarına göre düzenlenmiş olduğuna dikkat çekildi. Mektupta, "Üniversitelerimizin bugün her ilde, hatta bazı ilçelerde kampüsleri bulunmakta ancak bu büyüyen yapıya uygun bir tayin ve nakil sistemi bulunmamaktadır. Üniversitelerdeki idari personelin birçok özlük ve mali hakkı, merkezi teşkilata bağlı çalışan diğer devlet memurlarına sağlanmışken bizlere tanınmamıştır" ifadeleri yer aldı.

ÜNİPERSEN'in çabaları sonucunda 6. ve 7. Dönem Toplu Sözleşmelerde üniversite idari personeli için tayin çalışması yapılmasına karar verilmiş olsa da, aradan geçen 4 yılda bu konuda somut bir adım atılmadığı belirtildi. Sendika yetkilileri, Şubat 2024'te Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) tayin taleplerini topladığını ancak bir sonuç alınamadığını belirtti. Yetkililer, üniversitelerde personel açığının oluşacağı kaygısının bu süreci engellediğine dair izlenim edindiklerini dile getirdi.

Tayin Talebi "Kademeli ve Puanlama Sistemi ile Yönetilebilir" Mektupta, tayin hakkı verildiğinde üniversitelerde bir personel boşluğu oluşacağı yönündeki endişelere de değinilerek, "Yılın belirli dönemlerinde, üniversite personelinin tayin talepleri toplanabilir. Hizmet süresine göre belirlenecek puanlama sistemiyle diğer kurumlardaki gibi kademeli bir düzenleme oluşturulabilir" ifadeleri kullanıldı. Böylece diğer devlet kurumlarında uygulanan sisteme benzer bir model önerisi getirildi.

ÜNİPERSEN, üniversite idari personelinin sesi olarak çıktıkları bu yolda rektörlerden de destek beklediklerini belirtti. Sendika yetkilileri, rektörlerin idari personelin tayin taleplerinin ne kadar önemli olduğunu dilekçelerden yakından bildiklerini vurguladı. ÜNİPERSEN yetkilileri, "Diğer devlet kurumlarında var olan tayin ve nakil hakkının üniversite idari personeline de sağlanması, idari personelin en temel özlük haklarının korunmasını sağlayacaktır. Bu konuda rektörlerimizin desteği bizim için çok kıymetli" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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