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ÜNİPERSEN'den Tayin Sorunu İçin Eylem

ÜNİPERSEN'den Tayin Sorunu İçin Eylem
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Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), tayin sorununu çözmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Sendika, hükümetten toplu sözleşme kararlarının uygulanmasını talep ediyor.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), üniversitelerde çalışan idari personelin tayin sorununun çözüme kavuşturulması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

ÜNİPERSEN üyeleri, üniversitelerde görev yapan idari personelin başta tayin sorunu olmak üzere yaşadığı problemlerin çözülmesi talebinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattıklarını ifade eden ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, tayin sorununun çözümü için dua ederek şu ifadelere yer verdi:

"Burada tayin duası ile oturma eylemi başlatacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da inşallah üzerine düşeni yapacaktır. Eylemimizi burada 5 gün sürdüreceğiz. Memurun hakları noktasında birçok konu var ama üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin 6. dönem toplu sözleşmesinde bir karar alındı ancak uygulanmadı. Tayin sorunu unutuldu. 7. dönem toplu sözleşmede de aynı karar alınmak zorunda kaldı. 15 ay geçti, karar yine unutuldu. Önce 7. dönem toplu sözleşmesindeki kararlar uygulanmalı ki, 8. dönemden bir umudumuz olsun. Burada toplanmamızın tek bir nedeni var. 7. dönem toplu sözleşmede kararı alınan, üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin kararın uygulanmasını istiyoruz. Toplu sözleşmeler hukuki metinlerdir. Bunu bu şekilde algılanıp ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Artık bu sorun çözüm bulmalıdır. Sorun çözüm bulmadığı sürece mücadelemize devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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