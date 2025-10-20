UNİDES Projesi kapsamında BŞEÜ öğrencileriyle buluşma

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, UNİDES Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Üniversitelerde Gençlik Destek Sistemi (UNİDES) Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Aynı zamanda Bilecik'te yapımı devam eden 'Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı' incelendi. Üniversitede düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de katıldı. Dr. Efendioğlu, konuşmasında UNİDES Projesi'nin gençlerin kişisel gelişimlerine, sosyal sorumluluk bilincine ve gönüllülük faaliyetlerine katkı sağlayan bir yapı olduğunu vurguladı. Öğrencilerin üniversite yıllarını daha aktif, üretken ve toplumsal fayda odaklı geçirmeleri için projeden yararlanabileceklerini belirtti.

Programda öğrenciler, topluluk temsilcileri aracılığıyla görüşlerini paylaştı ve sorularını yöneltti. Etkinlik, karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK