Haberler

UNİDES Projesi kapsamında BŞEÜ öğrencileriyle buluşma

UNİDES Projesi kapsamında BŞEÜ öğrencileriyle buluşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde UNİDES Projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrencilerle bir araya gelinerek, projenin gençlerin kişisel gelişimlerine katkıları vurgulandı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, UNİDES Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Üniversitelerde Gençlik Destek Sistemi (UNİDES) Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Aynı zamanda Bilecik'te yapımı devam eden 'Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı' incelendi. Üniversitede düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de katıldı. Dr. Efendioğlu, konuşmasında UNİDES Projesi'nin gençlerin kişisel gelişimlerine, sosyal sorumluluk bilincine ve gönüllülük faaliyetlerine katkı sağlayan bir yapı olduğunu vurguladı. Öğrencilerin üniversite yıllarını daha aktif, üretken ve toplumsal fayda odaklı geçirmeleri için projeden yararlanabileceklerini belirtti.

Programda öğrenciler, topluluk temsilcileri aracılığıyla görüşlerini paylaştı ve sorularını yöneltti. Etkinlik, karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.