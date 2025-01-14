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ÜNİDES Programında Erzurum'un Başarısı: 701 Projeye Destek

ÜNİDES Programında Erzurum'un Başarısı: 701 Projeye Destek
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES Programı'nın ikinci dönem sonuçları açıklandı. Erzurum, 18 proje ile en çok destek alan iller arasında yer aldı. Projeler gençlerin potansiyellerine dokunmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen ÜNİDES Programının ikinci dönem sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde toplam 701 projenin desteklendiği programda, Erzurum önemli bir başarıya imza attı. Atatürk Üniversitesinden 15, Erzurum Teknik Üniversitesinden ise 3 proje destek alarak Erzurum'u, en çok proje desteği kazanan iller arasında üst sıralara taşıdı.

Projeler Gençlerin Hayallerine Dokunacak

Program kapsamında, Atatürk Üniversitesinin öğrenci topluluklarının hazırladığı projelerden 12'si yerel, 3'ü ise ulusal ölçekte destek aldı. Projeler; bilim ve teknolojiden sanata, sosyal sorumluluktan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede gençlerin hayallerine ve potansiyellerine dokunmayı hedefliyor. Atatürk Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirilen ve Öğrenci Dekanlığı öncülüğünde yürütülen projeler, yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Sonuç, Üniversitemizin Nitelikli Eğitimi ve İnovasyonu Teşvik Eden Anlayışının Bir Göstergesidir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un bu başarısının tesadüf olmadığını belirterek şunları söyledi: "ÜNİDES Programında elde edilen bu sonuç, üniversitemizin nitelikli eğitimi ve inovasyonu teşvik eden anlayışının bir göstergesidir. Üniversitemizden desteklenen projelerin her biri, gençlerimizin topluma ve bilime katma değer sağlama arzusunu yansıtıyor. Özellikle 'Sanal Gerçeklik Terapileri' ve 'Yapay Zeka ve Ötesi' gibi projeler, sadece yerel değil, ulusal çapta fark oluşturacak potansiyele sahip. Gençlerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı bu destekle, geleceğin liderleri olarak hem kendi kariyerlerine hem de topluma büyük katkılar sunacak."

Genç Ofisler Projeleri Hayata Geçirecek

Desteklenen projelerin uygulanma süreci, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesinin koordinasyonuyla yürütülecek. Genç Ofisler, projelerin etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için öğrencilere rehberlik edecek. Genç Ofis birimleri, gençlerin projelerini daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri adına kültürel, sanatsal ve bilimsel desteklerle süreçlere katkı sunacak.

Erzurum'un Öncü Rolü

Türkiye genelinde 41 milyon TL'den fazla destek verilen ÜNİDES Programında Erzurum'un üstlendiği bu öncü rol, şehrin gençlere ve onların projelerine verdiği değeri gözler önüne seriyor. Bu başarı, sadece Erzurum'un değil, Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak daha büyük projeler için ilham kaynağı olmaya devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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