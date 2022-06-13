UNESCO sanatçısı Hamza Üstünkaya'nın adı sokakta yaşayacak

Kütahya'nın, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne sahip üç sanatçımızdan birisi olan Hamza Üstünkaya'nın adı bir sokağa verildi. Sokak tabelasının asım töreni için sanatçı ile bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Üstünkaya'ya verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir sokağa adı verilen çini sanatçısı Hamza Üstünkaya için bir tören düzenledi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ülkemizin ve dünyanın UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülüne sahip büyüğümüz, sanatçımız Hamza Üstünkaya'nın adını, daha hayatta iken bir sokağa verelim diye meclisimizden karar çıkarttık. Bahçelievler Mahallemizdeki bu sokağa Hamza Üstünkaya adını verdik. Bugün sokak tabelasını asmak için sanatçımızla bir araya geldik. Kendisine, ailesine ve bizlere dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Şehrimizin Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü üç sanatçısından birisi Hamza abimiz. Bu zenginlik, bu şehre Cenabı Allah'ın bir lütfu. Kendileri bizim için çok değerli. Bugüne kadar yaptığı her türlü hizmet için kendisine ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Çini sanatçısı Üstünkaya, herkese teşekkür ettiği konuşmasında, "Sokağa ismimi verenlerden Allah razı olsun ve teşekkür ediyorum. Benim babamda çini ustasıydı ve o'nun adı da bir sokağa verilmişti. Ne mutlu bize, hem oğlu hem de kendi ismi bir sokağa verildi. Bir yerlere bazen sen farkında olmadan geliyorsun. Sen güzelleştikçe farkına varılıyorsun. Ben hiçbir zaman burada olacağım diye hedef koymadım. Ama çalıştıkça beni yakaladılar ve gördüler. Ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım, aynı zamanda UNESCO ödülüm var, aynı zamanda DPÜ fahri doktora unvanını verdiler. Şuanda da müzem kuruluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel