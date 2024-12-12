Umutlu Yarınlar Derneği'nden Kış İçin Yardım Eli

Umutlu Yarınlar Derneği, köy okullarında okuyan çocuklara yönelik gerçekleştirdiği yardım projelerine bir yenisini daha ekledi. Dernek, ulaşıma zor 7 farklı okulda eğitim gören 76 çocuğa kış aylarında ihtiyaç duydukları bot ve mont dağıtımı yaptı.

Yardım organizasyonu sırasında çocuklar için eğlenceli bir etkinlik de düzenlendi. Palyaço gösterileriyle yüzleri gülen çocuklar, hep birlikte kek ve pasta keserek keyifli anlar yaşadı.

Dernek yetkilileri, bu tür yardımlarla çocukların hem eğitim hayatlarını desteklemeyi hem de yüzlerini güldürmeyi hedeflediklerini belirtti. Köy okullarındaki çocuklar, yapılan bu anlamlı destek için dernek gönüllülerine teşekkürlerini iletti.

Umutlu Yarınlar Derneği'nin bu etkinliği, soğuk kış günlerinde ısınan sadece bedenler değil, aynı zamanda yürekler oldu. - ERZİNCAN