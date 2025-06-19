Umut'un Jandarma Olma Hayali Gerçekleşti

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Umut'un Jandarma Olma Hayali Gerçekleşti
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Hakkari'de özel gereksinimli Umut'un jandarma olma hayali, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Umut, temsili olarak jandarma üniforması giydi ve yemin etti.

Hakkari İl Jandarma, Umut'un hayalini gerçekleştirdi

HAKKARİ - Hakkari'de özel gereksinimli Umut'un jandarma olma hayali gerçek oldu.

Ailesi tarafından Hakkari İl Jandarma Komutanlığına yapılan başvuruda, Umut'un jandarmaları çok sevdiğini ve üniforma giymeyi çok istediği belirtildi. Bu anlamlı talep geri çevrilmedi. Jandarma ekipleri tarafından evinden alınan Umut, ailesiyle birlikte İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada önce saç tıraşı yapılan Umut'a, ardından jandarma üniforması giydirildi ve temsili olarak yemin ettirildi. Bir günlük jandarma olan Umut, Komutanlıkta misafir edilerek çeşitli birimler gezdirildi.

Kısa da olsa unutulmaz bir gün yaşayan Umut ve ailesi, duygusal anlar yaşadı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Umut kardeşimiz bir günlüğüne jandarma oldu belki ama yüreğindeki vatan sevgisi ömürlüktü. Bu anlamlı günün kahramanını yürekten kutluyor, kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel
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