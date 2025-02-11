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Umut Kervanı Vakfı, Van'da Arama Kurtarma Ekibini Eğitti

Umut Kervanı Vakfı, Van'da Arama Kurtarma Ekibini Eğitti
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Umut Kervanı Vakfı tarafından Van'da oluşturulan arama kurtarma ekibi, AFAD'ın eğitim programlarını tamamlayarak sertifikalarını aldı. Ekip, muhtemel afetlerde aktif görev alacak.

Umut Kervanı Vakfı tarafından Van'da kurulan arama kurtarma ekibi, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) eğitim programlarına katılan Umut Kervanı Van üye ve gönüllüleri, muhtemel afet durumlarında en önde görev alacak. Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Vakf Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma ekiplerine olan ihtiyacın bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Tabii her bir yeni çalışma hepimizi heyecanlandırıyor. Ama Anadolu'nun deyimiyle 'Allah yokluğunu vermesin ama ihtiyaç da göstermesin.' Arama kurtarma çalışmaları demek, aslında felaketin, depremlerin, selin olduğu bir yerde olmak demek. O yüzden Allah göstermesin ama eksikliğini de vermesin. 6 Şubat depremi, daha önce Van depremi ve 1999 depremi başta olmak üzere, ülkemizin büyük acılar yaşadığı depremlerden biri oldu. Arama kurtarma ekiplerinin önemini ve bu alandaki çalışmaların ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha idrak etmiş olduk. Maalesef bu kadar acıyı yaşadıktan sonra bu durum genel anlamda anlaşılır hale geldi" dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde arama kurtarma ekipleri kurduklarını vurgulayan Elibüyük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 bölgede ve birçok ilimizde teşkilatlarımız bünyesinde arama kurtarma ekipleri kuruyoruz. İlk eğitimlerini tamamlayan birçok ekip, sertifikalarını aldı. Van'da da bu çalışmalar devam etti ve eğitim süreci tamamlandı. Ancak bu bir süreçtir; eğitimlerin sürekli olması ve artarak devam etmesi gerekiyor. Bu vesileyle başkanımıza ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarını bereketlendirsin, kolaylaştırsın." - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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