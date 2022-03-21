UMUD madde bağımlılığı konusunda danışmanlık yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UMUD madde bağımlılığı konusunda danışmanlık yapacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
UMUD madde bağımlılığı konusunda danışmanlık yapacak

Afyonkarahisar UMUD Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Kemal Baykara, pandemi döneminde yapamadıkları programlara devam edeceklerini kaydederek, "Okullarımıza, Kadın Kültür Evleri'ne bağımlılık konusunda seminerler ve bağımlılık danışmanlığı hizmetleri vermek için hazırız" dedi.

Afyonkarahisar UMUD Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Kemal Baykara, pandemi döneminde yapamadıkları programlara devam edeceklerini kaydederek, "Okullarımıza, Kadın Kültür Evleri'ne bağımlılık konusunda seminerler ve bağımlılık danışmanlığı hizmetleri vermek için hazırız" dedi.

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren UMUD Bağımlılıklarla Mücadele Derneği olağan kongresini yaptı.

Tek liste ile girilen seçimlerde kurucu başkan Kemal Baykara tekrar yönetim kurulu başkanı oldu. Dr. Lütfi Akgün, öğretmen Fatma Işık, sağlık çalışanı Ahmet Çığrı ve öğretmen Süleyman Ilgın asil yönetim kurulu üyeliklerine iş insanları Melih Yurter, Kadir Altınkaya ve Celaledtin Gürel denetim kurulu üyesi oldu. Genel kurulda konuşan Kemal Baykara, "Şehrimizde bağımlılıklarla mücadele eden UMUD Derneği olarak bugünden sonra daha fazla emek sarf ederek mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Sivil anlamda mücadele eden derneğimize kamu kuruluşlarından da destek bekliyoruz. Bizler işin mutfağındayız olanın bitenin farkındayız elimizi taşın altına koymak için kamu kuruluşlarından ilgi bekliyoruz. Pandemi döneminde yapamadığımız programlarımıza devam etmeliyiz. Okullarımıza Kadın Kültür evlerine bağımlılık konusunda seminerler ve bağımlılık danışmanlığı hizmetleri vermek için hazırız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatma Işık, Karahisar, Pandemi, Kamu, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title