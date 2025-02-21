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Umre Yolculuğuna Hazırlık Seminerleri Aydın'da Gerçekleşti

Umre Yolculuğuna Hazırlık Seminerleri Aydın'da Gerçekleşti
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre organizasyonu kapsamında Aydın'dan kutsal topraklara gidecek olan umreciler, 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' ile bilgilendirildi. Seminerde, umrecilerin ihtiyaç duyacağı çeşitli konularda bilgiler verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu aracılığıyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Aydın'dan kutsal topraklara gidecek olan umreciler 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' ile bilgilendirildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerin açış konuşmasını yapan Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Ali Akkoyun, Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde yapılan umre seminerlerinin önemine değinerek umrecilere seminerlerde verilecek derslerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Seminerde, 'Hz. Peygamber (sas), Mescidi Nebevi ve Medine' konularında umrecilere önemli bilgiler verildi. Ayrıca, 'İbadet Bilinci ve Umre İbadeti', 'Umrenin Hikmeti ve Umre 'deki Sembollerin Anlamı', 'Umre Yolculuğundan Önce Maddi Manevi Hazırlık' ve 'Temel Sağlık Bilgileri' ve 'Kadınlara Özgü Bilgiler' konulu sunumlar yapılarak umreciler bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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