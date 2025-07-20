Umre Turu Dolandırıcılığı: Çok Sayıda Vatandaş Şikayetçi

Hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyen çok sayıda vatandaş, bir tur şirketi tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddialara göre, bir tur şirketinin organizatörleri, "Diyanet onaylı umre turu" vaadiyle vatandaşlardan para topladı. Umreye gitme hayali kuran onlarca kişi, gerekli evrakları teslim edip ödemelerini yaptı. Ancak umreye gidiş için belirtilen tarihte uçak bileti ve organizasyon hazır olmayınca, vatandaşlar polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Şirket yetkililerinin, vatandaşlardan kişi başı en düşük bin 100 dolar, en yüksek 2 bin 325 dolar olmak üzere para topladığı iddia edildi.

Eflatun Başkurt isimli vatandaş, "84 kişi ile mağduruz şu an karakolda ifade vermeye geldik. Hacca gideceğiz dedim hacca götürmediler. Ondan sonra umre çevirdiler umre bekledik. Bugün dediler ki saat gece 12'de havaalanında uçak kalkacak. 12'de buluşacağız 3 buçukta uçak kalkacak. Hepimiz o hevesle hazırlandık. 84 kişiydik. 84 kişi ile havalimanında gitmek için bekliyorduk, umre iptal diye bize mesaj attılar. 'Peki paramız nerde' dedik. 'Evimiz var evimizi satıp ödeyeceğiz' dediler. Paramız nereye gitti biz onu soruyoruz. Şu an karakola tek tek çağrılıyoruz ifade veriyoruz. Adana ve Batman'dan havalimanına inenler var. Bunların hepsi mağdur. Dosyalarımızı ve dilekçelerimizi yazdık. Avukatları geldi. Hakkımızı arıyoruz bizi mağdur ettiler" dedi. - İSTANBUL