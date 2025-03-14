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Ümraniyeliler Eskişehir'de İftar Programında Buluştu

Ümraniyeliler Eskişehir'de İftar Programında Buluştu
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Eskişehir'de düzenlenen iftar programında Ümraniyeliler bir araya geldi. Dernek Başkanı Faruk Tomak, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak dayanışma duygularının pekiştiğini belirtti. Programa çok sayıda katılımcı destek verdi.

Eskişehir'de yaşayan Ümraniyeliler, Eskişehir Vecihi Hürkuş Uçak Müzesi çok maksatlı salonda iftar programında buluştular. Ümraniye ve Çevre Köyleri Derneği tarafından düzenlenen iftar programı sofraları ısıttı.

Dernek Başkanı Faruk Tomak, iftar programında yaptığı konuşmasında, "Ramazan ayının güzelliğini hep birlikte paylaşmak için burada iftar programını düzenledik. Ramazan ayı; kardeşlik ve yardımlaşma duygularını pekiştiren önemli bir dönemdir. İftar sofralarımız gönülleri ısıtıyor. Dayanışmanın ayında oruçlarınızın, dualarınızın ve hayırlarınızın kabul olmasını diliyorum. Ramazan, oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevini ifa edip zevkini tatmanın başarıldığı eşsiz bir aydır. Rahmet, bereket ve oruç ayı olan Ramazan; kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, ruhlarımızın güzel öğütlere ve uyarıcı telkinlere açık olduğu, manevi duygularımızın canlılık kazandığı, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği kutsal ve uğurlu bir aydır" dedi.

Ümraniyeliler, iftarda hep birlikte oruçlarını açtılar. İftar yemeğinden sonra Ramazan ayının hayırlara vesile olması için dualar edildi. İftar programına: Eskişehir'de bulunan çok sayıda yöneticiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Eskişehir'de yaşayan çok sayıda Ümraniyeliler katıldılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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