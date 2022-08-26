Başkan Ataç'a ziyaretler

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ile Ümraniye ve Çevre Köyleri Derneği yöneticileri ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ile Ümraniye ve Çevre Köyleri Derneği yöneticileri ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren meslek odalarının temsilcileri ile hemşehri derneklerinin temsilcileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Cengiz Kalkan ve yönetimi de Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Kalkan, Başkan Ataç'a oda faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi.

Son olarak Ümraniye ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Faruk Tomak ve yönetimi ile dernek üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç'a konukları dernek faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Tomak, "Ahmet Başkanımızın bizde bambaşka bir yeri vardır ve köyümüzün fahri hemşehrisidir. Yıllardır iç içe ve beraberiz. Bugün de bir nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR