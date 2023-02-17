Ümraniye'den depremzedelere konteyner kent

Ümraniye Belediyesi asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem 'de evlerini kaybeden depremzedeler için konteyner kent kurmak için çalışmalara başladı.

Ümraniye Belediyesi asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem 'de evlerini kaybeden depremzedeler için konteyner kent kurmak için çalışmalara başladı.

Ümraniye Belediyesi asrın felaketi olarak nitelendirilen Türkiye'nin 10 ilini etkileyen depremler sonrası bölgeye olan desteğini aralıksız devam ediyor. Yaşanan depremler sonrası bölgede barınma ihtiyacının ortaya çıkması Ümraniye Belediyesini harekete geçirdi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine gönderilmek üzere 500 adet konteynerin üretimine başlandı.

Konteyner şehirde tüm detaylar düşünüldü

Depremzedeler için kurulacak olan konteyner kent içinde her şey düşünülerek hazırlanıyor. Konteyner kentin içinde çocuk oyun alanları, yemekhane, çamaşırhane, mescit, çay ocağı gibi her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde düşünüldü.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Konteyner kent yapmak bize nasip oldu. 42 dönümlük bir arazi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçemize 3 bin kişinin barınabileceği, yemeği, mescidi, aile sağlık merkezi, çocuk kreşi ve oyun alanlarıyla birlikte bir yaşam merkezini inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bu projemize katkıda bulunan bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL