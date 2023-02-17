Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'den depremzedelere konteyner kent

Yerel Haberler

Ümraniye'den depremzedelere konteyner kent

Ümraniye Belediyesi asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem 'de evlerini kaybeden depremzedeler için konteyner kent kurmak için çalışmalara başladı.

Ümraniye Belediyesi asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem 'de evlerini kaybeden depremzedeler için konteyner kent kurmak için çalışmalara başladı.

Ümraniye Belediyesi asrın felaketi olarak nitelendirilen Türkiye'nin 10 ilini etkileyen depremler sonrası bölgeye olan desteğini aralıksız devam ediyor. Yaşanan depremler sonrası bölgede barınma ihtiyacının ortaya çıkması Ümraniye Belediyesini harekete geçirdi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine gönderilmek üzere 500 adet konteynerin üretimine başlandı.

Konteyner şehirde tüm detaylar düşünüldü

Depremzedeler için kurulacak olan konteyner kent içinde her şey düşünülerek hazırlanıyor. Konteyner kentin içinde çocuk oyun alanları, yemekhane, çamaşırhane, mescit, çay ocağı gibi her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde düşünüldü.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Konteyner kent yapmak bize nasip oldu. 42 dönümlük bir arazi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçemize 3 bin kişinin barınabileceği, yemeği, mescidi, aile sağlık merkezi, çocuk kreşi ve oyun alanlarıyla birlikte bir yaşam merkezini inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bu projemize katkıda bulunan bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Ümraniye Türkiye Deprem Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title