Ümraniye'de Şehit Polis Memuru İçin Protesto ve Anma Etkinliği

Ümraniye'de akşam polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit düştüğü noktaya karanfiller bırakan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile yaşanılan olayı protesto etti.

Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ateş açmış ve o sırada polis memuru Şeyda Yılmaz vurularak şehit olmuştu. Bugün akşam saatlerinde olayın yaşandığı yerde toplanan bir grup vatandaş, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak yaşanılan olayı protesto etti. Vatandaşlar, Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu dükkanın önüne gelerek karanfiller bıraktı. - İSTANBUL