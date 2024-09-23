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Ümraniye'de Şehit Polis Memuru İçin Protesto ve Anma Etkinliği

Ümraniye'de Şehit Polis Memuru İçin Protesto ve Anma Etkinliği
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Ümraniye'de, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit düştüğü yerde toplanan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak olayın protestosunu gerçekleştirdi. Olay, bir şahsın gözaltı sırasında polisin silahını alarak ateş açması sonucu meydana geldi. Vatandaşlar Şeyda Yılmaz'ın anısına karanfiller bıraktı.

Ümraniye'de akşam polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit düştüğü noktaya karanfiller bırakan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile yaşanılan olayı protesto etti.

Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ateş açmış ve o sırada polis memuru Şeyda Yılmaz vurularak şehit olmuştu. Bugün akşam saatlerinde olayın yaşandığı yerde toplanan bir grup vatandaş, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak yaşanılan olayı protesto etti. Vatandaşlar, Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu dükkanın önüne gelerek karanfiller bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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