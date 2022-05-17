Ümraniye'de hortum anı kameralara yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de hortum anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Abdul Samet Kaya - Yerel
 - Güncelleme:

Ümraniye'de hortum anı kameralara yansıdı Ümraniye'de cadde ortasında hortum oluştu.

Ümraniye'de hortum anı kameralara yansıdı

İSTANBUL - Ümraniye'de cadde ortasında hortum oluştu. Araçlar arasında çıkan hortum vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum çıktı. Araçlar arasında çıkan ve yükselen hortum caddede üzerinde paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. Ardında herhangi bir hasar bırakmayan hortum vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Yerel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title