Ümraniye'de hortum anı kameralara yansıdı - Haberler

Ümraniye'de hortum anı kameralara yansıdı

İSTANBUL - Ümraniye'de cadde ortasında hortum oluştu. Araçlar arasında çıkan hortum vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum çıktı. Araçlar arasında çıkan ve yükselen hortum caddede üzerinde paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. Ardında herhangi bir hasar bırakmayan hortum vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.