Ümraniye'de hortum anı kameralara yansıdı - Haberler

Ümraniye'de hortum anı kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Abdul Samet Kaya - Yerel
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Ümraniye'de hortum anı kameralara yansıdı Ümraniye'de cadde ortasında hortum oluştu.
Ümraniye'de hortum anı kameralara yansıdı
İSTANBUL - Ümraniye'de cadde ortasında hortum oluştu. Araçlar arasında çıkan hortum vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum çıktı. Araçlar arasında çıkan ve yükselen hortum caddede üzerinde paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. Ardında herhangi bir hasar bırakmayan hortum vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Yerel