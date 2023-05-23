Ümraniye'de gerçekleşen piknikte engeller ortadan kalktı

Ümraniye Belediyesi, Engelliler Haftası sebebiyle Ümraniye Millet Bahçesi'nde piknik düzenledi. Düzenlenen piknikte engelliler; kurulan ebru, Tokat tahta baskı, makrome anahtarlık ve kitap ayracı yapımı gibi etkinliklerde hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı pikniğe katılan Başkan İsmet Yıldırım da engellilerle tek tek ilgilenip, sohbet etti.

Ümraniye Belediyesi, engelli ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenledi. Gülden Soyak Engelli Merkezi ve Ümraniye'deki özel eğitim merkezlerinde eğitim gören engelliler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen piknikte, katılanlar gönüllerince eğlendi. Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte güzel havanın tadını çıkaran konuklar; ebru, Tokat tahta baskı, makrome anahtarlık ve kitap ayracı yapımı gibi kurulan atölyelerde hünerlerini gösterdi. Palyaço ve yüz boyama etkinliğinin de yer aldığı piknikte misafirlere yemek, pamuk şekeri, mısır ve çay ikramında bulundu.

Programa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniyemiz de herkesin hayatını kolaylaştırmaya çalıştığımız gibi engelli kardeşlerimize de dokunmak ve onları mutlu etmek için canla başla çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Gülden Soyak Engelli Merkezi'mizle de engelli vatandaşlarımızı hayata hazırlıyoruz. Bugün de onlarla birlikte güzel havanın tadını çıkarmak istedik. Onlarla birlikte hem sohbet ettik, hem de mutluluklarına ortak olma imkanı bulduk. Davetimize icabet eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL