Ümraniye'de Başıboş At, Vatandaşları Kovaladı

Güncelleme:
İstanbul Ümraniye'de 10 Kasım günü başıboş gezen bir at, çevredeki vatandaşları dakikalarca kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve hem korku hem de eğlenceli anlar yaşandı.

İstanbul Ümraniye'de başıboş gezen at, vatandaşları dakikalarca kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hem korku dolu hem de eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 10 Kasım günü Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başıboş bir at vatandaşları uzun süre boyunca kovaladı. Başıboş atın çevrede koşup dükkanlara girmeye çalışması ise paniğe neden oldu. Koşturmaca sırasında yolda giden bebek arabalı bir kişinin korkuyla kaçması dikkat çekerken, çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu meraklı bakışlarla izledi. Atın kovaladığı kişiler ilk başta çok tedirgin olsalar da, görüntüleri izledikten sonra olayı eğlenceli bulduklarını dile getirdiler.

"Olay sırasında çok korktuk ama şu an düşündüğümde komik geliyor"

Atın kovaladığı Azize Öztürk, "10 Kasım günü gerçekleşti. Biz tören için at getirildiğini zannederek yanına gittik, hem törene katılalım hem de atı görelim diye. Meğer at kaçmış, bizi görür görmez de üzerimize koşmaya başladı. O an tek aklıma gelen şey kaçmak oldu. Tabii olay sırasında çok korktuk ama bir yandan da eğlenceli anlar ortaya çıktı. Şu an düşündüğümde komik geliyor. Kimseye bir şey olmadı ama sanırım kalabalığı görünce heyecanlandı. Bizim için güzel bir anı oldu diyebilirim" dedi.

"İlerde manevra yaparak attan kaçtık, sonra diğer arkadaşlarımızı da biraz kovaladı"

Yağız Öztürk de kovalamaca sırasında refleks olarak eşini korumaya çalıştığını dile getirerek, "At burada işletmemizin önünde eşimle bizi birlikte kovaladı. Koruma içgüdüsüyle ona zarar gelmemesi için eşimle atın arasına girdim. Sonra ileride manevra yaparak attan kaçtık, akabinde diğer arkadaşlarımızı da biraz kovaladı. Çok şükür bize bir şey olmadı. Sonrasında videoları tekrar izleyince eğlenceli anlar yaşadık" dedi.

"Dışardan keyifli gözüküyor ama atın yanına gidince devasa bir fark oluyor"

İşletme sahibi Fatih Dönmez ise, yaşanan kovalamacadan ötürü çevredeki vatandaşların paniğe kapıldığını söyleyerek, "Restoranda arkadaşımla beraber yemek yerken at gördüğünü söyledi. Hatta bizim arkadaşları da kovaladığını gördüm. 10 Kasım olduğu için onunla ilgili bir etkinlik olduğunu düşünmüşler. Ben onların kaçtığını görünce yardımcı olmak için yanlarına geldim. Çünkü burada bebek arabalı bir hanımefendi de vardı, burada birkaç tur attı. O ara ben de nasibimi aldım tabii. Dışardan keyifli gözüküyor ama atın yanına gidince devasa bir fark oluyor. Kamerada görünen sadece belli bir kısmı; şu alanda yaklaşık 4 tur attık. En son markete girmesinden korktuk, insanlar da tedirgin oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
