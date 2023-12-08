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Ümraniye Belediyesi Engelsiz Spor Merkezi'nde görev yapacak antrenörlere sertifikaları verildi

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Ümraniye Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Engelsiz Spor Merkezi'nde görev yapacak 50 antrenör, özel gereksinimi olan sporcular için yardımcı antrenörlük kursunu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Ümraniye Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği çerçevesinde Engelsiz Spor Merkezi'nde görev yapacak 50 antrenör, özel gereksinimi olan sporcular için yardımcı antrenörlük kursunu başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından hizmete alınan ve engelli bireylerin spor ile çeşitli etkinlikler yapabileceği Engelsiz Spor Merkezi'nde görev alacak antrenörler, özel sporcular 1. kademe yardımcı antrenör eğitimi aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle belediye bünyesinde görev yapan 50 antrenör, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Başarılı antrenörler sertifikalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Başkan İsmet Yıldırım'ın elinden aldı.

"Engelli kardeşlerimizin her konuda yanındayız"

Antrenörlere sertifikalarını veren Başkan İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de engelli kardeşlerimizin her konuda hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim-öğretimde, sporda, kültür-sanatta ve iş hayatında engellilerimizi destekleyip, onlar için projeler üretiyoruz. Engellilerimiz de gerçekten her dalda önemli başarılar ortaya koyuyorlar. Engelli kardeşlerimizin daha kaliteli eğitim alabilmeleri için kendi çalışanlarımızı eğitiyoruz. Kursu başarıyla tamamlayıp, antrenör sertifikası alan tüm eğitmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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