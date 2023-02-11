Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, 24 can kurtardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin ardından harekete geçen Ümraniye Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, enkaz altında kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin ardından harekete geçen Ümraniye Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, enkaz altında kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından teyakkuza geçen Ümraniye Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, enkaz altında kalan 24 kişiyi kurtardı. Hatay'ın merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda kurtarılanların tedavileri yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

İş makineleri bölgeye sevk edildi

Öte yandan, depremin olduğu andan itibaren yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, deprem bölgesine gönderdiği çadır ve temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için çok sayıda aracı bölgeye sevk etti. 16 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma aracı, mobil ikram aracı ve kapalı kasa kamyonet olmak üzere 5 adet araç ve 13 personel, 2 tır, 9 adet minibüs, 1 ekskavatör, 2 beko loder, 1 eskort aracı, 8 personel, 3 hilti, 3 konteyner, 13 çadır, 3 kamyon kumanya ve mobil mutfak hızlı bir şekilde kuruldu. Toplamda 32 personel deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapıyor.

Ümraniye'de vatandaşlar yardım için seferber oldu

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığının başlattığı kampanya çerçevesinde vatandaşlar bebek bezi, battaniye, ısıtıcı, temizlik ürünleri, gıda malzemesi ve birçok ihtiyaç malzemesini yardım noktalarına ulaştırdı. Toplanan yardımlar TIR'lar ile deprem bölgesine gönderiliyor. İlçeden şu ana kadar deprem bölgesine 150 TIR yardım malzemesi sevk edildi.

2 bin kişiye 24 saat hizmet verecek

Felaketin üçüncü gününde Hatay'a ulaşan Mobil Aşevi ise, 13 kişilik personelle depremzedelere 3 çeşit sıcak yemek ve çorba ikramında bulunuyor. - İSTANBUL