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UMKE gönüllüleri arazide sürüş tekniği eğitimi aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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UMKE gönüllüleri arazide sürüş tekniği eğitimi aldı

Adıyaman Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arazide ambulans sürüş teknikleri eğitimi aldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arazide ambulans sürüş teknikleri eğitimi aldı.

Adıyaman Off Road ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde UMKE gönüllülerine 'UMKE Geliştirme Eğitimi' verildi. Toplam iki gün süren eğitimlerin birinci gününde teorik, ikinci gününde ise uygulamalı eğitim verildi.

Adıyaman merkeze bağlı Hacıhalil köyü Kıvırcık mevkiinde gerçekleştirilen eğitimde, arazi koşullarında sürüş teknikleri anlatıldı. Adıyaman'ın çeşitli sağlık kuruluşlarında yer alan 24 UMKE gönüllüsüne verilen eğitim Adıyaman'da ilk kez düzenlendi. - ADIYAMAN

UMKE gönüllüleri arazide sürüş tekniği eğitimi aldı

UMKE gönüllüleri arazide sürüş tekniği eğitimi aldı

UMKE gönüllüleri arazide sürüş tekniği eğitimi aldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ambulans, Adıyaman, Yerel, Haberler

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