UMKE ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor Hatay deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Hakkari UMKE ve 112 ekibi enkaz altındakileri sağ çıkartmaya devam ediyor.

UMKE ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor

HATAY - Hatay deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Hakkari UMKE ve 112 ekibi enkaz altındakileri sağ çıkartmaya devam ediyor.

Hatay Antakya Sarıkent Mahallesi 358 Sokak Kule Apartmanı'nda enkaz altında kalan 14 yaşındaki Burak Sürücü ile aynı mahallede başka bir binada enkaz altındaki Keriman Dirlik ve 4 yaşındaki kızı Ela Dirlik Hakkari UMKE ekiplerimizce sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesinde bir binanın enkazı altında kalan yabancı uyruklu bir kadın Hakkari 112 ekibi tarafından 108 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.