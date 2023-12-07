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UMKE'den deprem ve yangın tatbikatı

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Elazığ'da deprem bilinci oluşturmak için UMKE tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, ekipler senaryo gereği deprem ve yangın durumlarına müdahale etti.

- UMKE'den deprem ve yangın tatbikatı

ELAZIĞ - Elazığ'da deprem bilinci oluşturmak için il genelinde tatbikatlar gerçekleştiren Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), bu kez kendileri için deprem ve yangın tatbikatı yaptı.

Deprem kuşağında yer alan Elazığ'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekiplerinin tatbikatları sürdürüyor. Yıl içerisinde paydaşlarıyla birlikte okullar, hastaneler ve kurumlar olmak üzere birçok alanda tatbikat gerçekleştiren ekipler, bu kez kendileri için yaptı. Senaryo gereği meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme görev başında yakalanan ekipler, ilk olarak çök-kapan-tutun pozisyonu aldı. Ardından istasyon tahliye edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişim haline geçildi. Son olarak ise istasyon içerisinde meydana gelen yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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