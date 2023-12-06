Üye Girişi
Haberler

Ümit Uysal Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı. Uysal, Antalya'nın 520 bini aşkın nüfusuyla kent hayatının merkezi olan Muratpaşa'da iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten ve 2019 seçimlerinde oyunu yüzde 18,35 oranında artırmıştı.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı. Uysal, "Muratpaşalılara, başta CHP ve Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler olmak üzere her siyasi görüşten omuz veren yol arkadaşlarıma, teşvik eden bütün Antalyalılara teşekkür ederim. Her şey insanlarımız için, her şey Antalya'mız için, her şey Türkiye'miz için, her şey daha iyisi için" dedi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı. Uysal, Antalya'nın 520 bini aşkın nüfusuyla kent hayatının merkezi olan Muratpaşa'da iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten ve 2019 seçimlerinde oyunu yüzde 18,35 oranında artırmıştı.

Uysal, belediye başkanlığına adaylığına ilişkin şunları kaydetti:

"Antalya'mızın 19 ilçesinde ve dört bir yanındaki komşularım, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundum. İki dönemdir Antalya'mızın kalbi Muratpaşa'mıza hizmet etme fırsatı veren Muratpaşalılara, başta CHP ve Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler olmak üzere her siyasi görüşten omuz veren yol arkadaşlarıma, teşvik eden bütün Antalyalılara teşekkür ederim. Her şey insanlarımız için, her şey Antalya'mız için, her şey Türkiye'miz için, her şey daha iyisi için."

Kaynak: ANKA / Yerel

Ümit Uysal Muratpaşa Antalya Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title