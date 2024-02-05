Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesinin 8. Olağan Kongresi Yapıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesinin 8. Olağan Kongresinin tek listeyle gidilen seçiminde başkanlık görevini 17 yıl başarıyla yürüten Gazi Ümit Taydaş görevi yeni başkan seçilen Gazi Yusuf Kıyışkan'a devretti.

Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan ve 2003 yılında Manisa'da şubeleşen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu dernek binasında gerçekleştirildi. Şehit yakını ve gazilerin katılımıyla, Divan Teşekkülünün belirlenmesi ile başlayan derneğin 8. Olağan Genel Kurulunda, şube başkanlığı faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, şube başkanlığı hesap bilançosu ve tahmini bütçe okunarak oylandı. Tek listeyle gidilen başkanlık ve yönetim kurulu listesi de tüm üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Yeni yönetim belirlendi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesinin 8. Olağan Kongresi sonunda Yusuf Kıyışkan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle oluştu: "Başkan: Yusuf Kıyışkan, Yönetim Kurulu Üyeleri: Tahsin Sağır, Arif Kurtoğlu, Yaşar Çiltaş, Mehmet Eriş."

"Bu bir bayrak yarışıdır"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesinde 17 yıldır Şube Başkanı olan Ümit Taydaş, görev teslim töreninde yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik içerisinde derneğin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "17 yıldır dernekte başkanlık görevini yürütmekteydim. 8. Olağan Genel Kurulu sonucunda da Yusuf kardeşime bayrağı teslim ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra da derneğimizin en üst seviyelere ulaşması, gelişmesi için kardeşimle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada bizim asıl amacımız şehit aileleri ve gazilere hizmet etmektir. Yönetim olarak elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık." dedi.

"Biz vatan ve bayrak için varız"

Görevi Ümit Taydaş'tan devralan derneğin yeni Başkanı Yusuf Kıyışkan ise, 17 yıldır verdiği emeklerden dolayı Ümit Taydaş'a teşekkürlerini iletti. Kıyışkan, "Ümit Başkanımızla beraber uzun yıllardır derneğimizin amacı doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Ümit Başkanımızın yaptığı çalışmalar bana göre takdir toplamıştır. 8. Olağan Genel Kurul'da da bayrağı teslim aldım. Şunu belirtmek isterim, biz herhangi bir dernek değiliz. Bizim birleştiğimiz nokta milli ve manevi birliğimiz, inancımız, vatanımız bayrağımız. Biz vatan, bayrak için varız. Söz konusu ise isimler değişebilir ama nöbeti tutan aynıdır. Biz burada şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize sahip çıkmak için varız. Herhangi bir amaç için değil ülkemizin bekası için, yarınlar için ne yapabilirizin çabasındayız. Allah nasip ederse Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle hep beraber kardeşçe, tek yürek olarak hem toplumumuza hem de vatanımıza karşı görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. İnşallah buraya layıkıyla hizmet eder, buranın hakkını veririz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, vatanımızın bekasını sağlasın" diye konuştu.

Derneğin yeni başkanı seçilen Yusuf Kıyışkan seçim sonrası derneğe uzun yıllardır verdikleri hizmetlerden dolayı eski başkan Ümit Taydaş ve Lütfiye Ulubilgin'e teşekkür plaketi takdim etti. - MANİSA