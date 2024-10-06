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Ümit Peçe, Rize Baro Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ümit Peçe, Rize Baro Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Rize Baro Başkanlığı'nın Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ümit Peçe yeniden başkan seçildi. Seçim, Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve Peçe 125 oy alarak güven tazeledi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize Baro Başkanlığı'nın Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Baro Başkanlığına Ümit Peçe yeniden seçildi.

Rize Baro Başkanlığı'nın Seçimli Olağan Genel Kurulu, Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçimde mevcut başkan Ümit Peçe ile Ali Rıza Sancaktutan yarıştı. 284 delegeden 264'ünün oy kullandığı seçimde Ümit Peçe 125 oy, Ali Rıza Sancaktutan ise 121 oy aldı. 18 oy geçersiz sayıldı. Ümit Peçe, yeniden Rize Baro Başkanı seçildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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