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İşte Kayseri olaylarını kışkırtmakla suçlanan Ümit Özdağ'ı tutuklamaya götüren süreç

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Savcılık, Özdağ'ın yaptığı kışkırtıcı paylaşımlar ve Kayseri'deki olaylarla bağlantılı ifadelerini soruşturmaya dahil etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti. Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlaması ile Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilerek savcılık karşısına çıkartıldı. Savcılık tarafından yaklaşık 3 saat sorgulanan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen Özdağ, Nöbetçi Mahkeme tarafından tarafından yapmış olduğu paylaşımlar ve Kayseri'deki olayları kışkırttığı gerekçesiyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında parti grup konuşmaları ve savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler hakkında kışkırtıcı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Özdağ hakkındaki soruşturma genişletilmişti. Soruşturma çerçevesinde Ümit Özdağ'ın özellikle savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler hakkında kışkırtıcı paylaşımlar ve söylemler soruşturmaya eklendi. Özdağ, gözaltında bir gün kaldıktan sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa yaklaşık 3 saat ifade veren Özdağ, daha sonra 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Ümit Özdağ hakkında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklama kararı verildi.
Ümit Özdağ gözaltına alındıktan sonra soruşturmayı genişleten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından 21 Ocak'ta tanzim edilen rapora göre 30 Haziran ila 3 Temmuz 2024 tarihlerinde Kayseri'de meydana gelen protesto eylemlerine yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet ile iş yeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, olaylar neticesinde 25 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı Kayseri olaylarında paylaşımları ve söylemleri nedeniyle "kışkırtıcı rol oynadığı" gerekçesi de Ümit Özdağ'ın soruşturma dosyasına eklendi. Kayseri'de 30.06.2024 tarihinde Danişmentgazi Mahallesi'nde küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismar yapıldığı iddiası üzerine aynı gün kent genelinde ırkçı ve nefret söyleminde bulunan grupların Suriyelilerin ev ve işyerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Aynı gün İçişleri Bakanlığı olaylara ilişkin "67 kişinin gözaltına alındığını" açıklamıştı. Fakat özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle olaylar devam etmiş yabancıların ikametlerine ve işyerlerine yönelik saldırılar gerçekleşmişti. Savcılık Kayseri'de meydana gelen bu olayda Ümit Özdağ'ı "kışkırtıcı rol üstlenmekle" ve Özdağ'ın genel başkanı olduğu partinin mensupları ile bu partiye müzahir kişiler tarafından sosyal platformlarda yapılan paylaşımların da Kayseri'de meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğu bilgisi soruşturmaya dahil edildi.
Öte yandan Ümit Özdağ'ın 2020-2024 yıllarında sosyal medya hesabından yayınladığı 11 paylaşıma yer verilen soruşturmada, Özdağ'ın farklı tarihlerde çeşitli kamu kurumlarınca yalanlanan paylaşımlarının, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği bilgiler yer aldı. Soruşturmada ayrıca paylaşımların yapıldığı tarihler sonrasında ve yakalandığı tarihe kadar birçok kez benzer mahiyette, yabancı uyruklu ve Türkiye'de mülteci olarak bulunan insanlara karşı halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımın, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce tespit edildiği belirtildi. - İSTANBUL

İşte Kayseri olaylarını kışkırtmakla suçlanan Ümit Özdağ'ı tutuklamaya götüren süreç
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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