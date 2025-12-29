Haberler

UMED: "Kriz anlarında teyitsiz bilgi paylaşımı, terör örgütlerinin propaganda aparatına dönüşme riskini taşır"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Yalova'daki DEAŞ operasyonu sonrası "Kriz anlarında teyitsiz bilgi paylaşımı, terör örgütlerinin propaganda aparatına dönüşme riskini taşır. Bunu kasıtlı olarak yapmak kabul edilemez ve açık bir ihanettir" açıklamasında bulundu.

UMED, Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polisin şehit olmasının ardından oluşan dezenformasyona dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Dijital terörizme dikkat. Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisimizin şehit olduğu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığı terör eylemi sonrası estirilen dezenformasyon rüzgarını, gündemi zehirleme stratejisi olarak görüyoruz. Kirli ve doğrulanmamış bilgilerle gündemin zehirlenmesi, saldırının kendisinden bağımsız değildir. Amaç, kamuoyunu öfke ve güvensizlik sarmalına sokarak devletin reflekslerini tartışmalı hale getirmektir. Kriz anlarında teyitsiz bilgi paylaşımı, terör örgütlerinin propaganda aparatına dönüşme riskini taşır. Bunu kasıtlı olarak yapmak kabul edilemez ve açık bir ihanettir; dijital terörizmdir. Şehitlerimize Allah'tan Rahmet dileriz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
