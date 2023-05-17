UMED'den Almanya'da 2 Türk gazetecinin gözaltına alınmasına tepki

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Cemil Albay'ın Almanya'da gözaltına alınmasına tepki göstererek, kararın hiçbir hukuki sebebe dayanmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili UMED'den yapılan açıklamada, "Almanya haddini aştı. Yaptıkları haberleriyle terör örgütü FETÖ'nün hedefinde olan Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Cemil Albay'ın FETÖ'cülerin şikayeti üzerine Almanya'da gözaltına alındıklarını öğrendik. Alman polisinin Sabah Gazetesi'nin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlemesini, Türk meslektaşlarımızı gözaltına almasını lanetliyoruz. Kalemini, fikrini ve yüreğini terör örgütlerinin kullanımına açmadığı için haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayamazsınız. Basın özgürlüğünden söz ederken, basın özgürlüğüne darbe indiremezsiniz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA