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ULUTEK Teknopark'ta Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı

ULUTEK Teknopark'ta Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ULUTEK Teknopark'taki firmalarla bir araya gelerek üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değindi ve akademik desteğin inovasyonu hızlandıran bir kaynak olduğunu vurguladı.

ULUTEK Teknopark, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör yardımcılarını, bünyesindeki firmalarla kahvaltıda bir araya getirdi. Toplantıda Prof. Dr. Yılmaz, "Üniversite tarafından sunulan akademik destek ve bilgi paylaşımı, firmaların inovasyon süreçlerini hızlandıran önemli bir kaynak" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü ve ULUTEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriya Arı, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki firmalarla kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda katılımcılar, üniversiteden beklentilerini paylaştı ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ile firmaların talepleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

"Firmalarımızla yakından ilgileniyoruz"

Toplantının ev sahipliğini yapan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, ziyaretin önemine vurgu yaparak, "Bu toplantıyla hem Üniversitemizin gelecek planları ve ULUTEK firmalarından beklentilerini hem de firmalarımızın Üniversitemizden taleplerini bildirecekleri bir ortam sağlamak amaçlanmıştır. ULUTEK Teknopark büyük bir inovasyon kapasitesine sahiptir. Bünyemizde bulunan firmalarımız, hem üniversitemizle hem de sanayiyle olan iş birliğini her geçen gün daha da ileriye taşıyor. Bu süreçte, firmalarımızın karşılaştığı sorunları dinlemek, yeni çözümler üretmek ve daha verimli bir iş ortamı sağlamak amacıyla değerli hocalarımızın ve üniversitemizin destekleri büyük fırsatlar sunuyor. Bu düşüncede kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Desteklerimize devam edeceğiz"

Üniversite tarafından sunulan akademik destek ve bilgi paylaşımını firmaların inovasyon süreçlerini hızlandıran önemli bir kaynak olarak değerlendiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Üniversite olarak sanayiyle daha yakın iş birliği içinde olmak, bilgi ve teknolojiyi paylaşarak üretim süreçlerini desteklemek bizim en büyük önceliklerimizden biri. ULUTEK bünyesinde başarıyla yürütülen projeler, bu iş birliğinin somut örnekleri arasında yer alıyor. Üniversitemizin kapıları her zaman firmalarımıza açık. Onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilmek için elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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