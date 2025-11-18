Haberler

Uluslararası öğrenciler şehitler için hatim okudu

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin (ERULDER) girişimiyle bir araya gelen öğrenciler, uçak kazasında hayatını kaybeden şehirler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit haberi tüm yurtta üzüntüyle karşılanırken ülkemizin değişik şehirlerinde şehitlerimiz için Kuranı Kerimler okundu.

Birlik beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde şehrimizde okuyan uluslararası öğrenciler Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin (ERULDER) girişimiyle bir araya gelerek aziz şehitlerimizin ruhuna Allah rızası için hatim okudular. Vize sınavının başlamasına rağmen Irak, Afganistan, Fas ve Cibuti'den gelen uluslararası öğrencilerin katılımıyla dağıtılan cüzler okunarak aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Okunan hatimin ardından duayı Afganistanlı Mübarez yaptı. Mübarez, İkinci vatanları olarak gördükleri Türkiye'nin her daim mutlu refah içinde yaşamasını istediklerini dile getirdi. Dünyanın birçok ülkesine yardım elini uzatan Türkiye'nin her daim mutlu olmasını dile getiren Mübarez, uçak kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi.

2025-2026 Eğitim -Öğretim yılının başlaması ile beraber Erzurum'da on iki binin üzerinde uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Şehir kültürüne adaptasyonlarını sağlamak ve uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanımalarını amaçlayan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği toplumsal olaylarda da farkındalık oluşturarak birçok programı hayata geçiriliyor. Bunlardan biri olarak şehitlerimizin aziz ruhları için okunan hatmi şerif programına birçok ülkeden öğrenci katıldı. Böylelikle öğrenciler yaşadıkları şehre, yaşadıkları ülkenin toplumsal olaylarına da kayıtsız kalmayarak büyük bir duyarlılık örneği göstermiş oldular. - ERZURUM

