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Uluslararası öğrenciler, kahvaltı etkinliğinde buluştu

Uluslararası öğrenciler, kahvaltı etkinliğinde buluştu
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Eskişehir'de uluslararası öğrenciler, kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Eskişehir'de uluslararası öğrenciler, kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Topluluğu, düzenlediği etkinlik ile öğrencilere birlik ve beraberlik duygusu yaşattı. Programa başlamadan önce tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler sohbet eşliğinde kahvaltı yaptı. Akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programa; Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, Eskişehir Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Şükrü Özer, Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hilmi Demiral ve Prof. Dr. Cenap Çakmak katılım gösterdi.

"Sizler bizim gönül elçilerimizsiniz"

Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, "Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Öncelikle bizleri yoktan var eden; yaratan, yaşatan, bizleri her türlü nimetleri ile donatan bugün bu güzel sofrada değerli öğrencilerimizle bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Hepinize afiyet olsun. Güzel bir kardeşlik var burada. Hepimiz insanız ve kardeşiz. Birbirimize yardımcı olmamız ve birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Sizler bizim gönül elçilerimizsiniz. Memleketlerinize gittiğiniz zaman buradaki iyilikleri yayacaksınız" dedi.

"Savaşın olduğu ülkelerden de öğrencilerimiz burada"

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Şükrü Özer, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin aynı ekmeği paylaşmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Şükrü Özer, "15 yıldır dernek başkanlığı yapıyorum. Bugün burada farklı ülkelerden hatta savaşın olduğu ülkelerden de öğrencilerimiz burada. Farklı ülkelerden gelip, şu an burada aynı ekmeği paylaşmaları bizim için mutluluk verici. Hindistan ve Pakistan arasında güncel bir sıkıntı var ama iki ülkenin de öğrencileri burada vakit geçiriyor. 54 ülkeden öğrencilerimiz burada yer alıyor. Bu öğrenciler gelecekte hem Türkiye ve kendi ülkeleri için hem de dünya için faydalı olacaklardır. Öğrencilerimiz bu tarz etkinliklerde mutlu oluyor, bize güveniyorlar. Etkinliklerimizin devamı için çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehir'de en çok öğrenci aldığımız ülkeler arasında Azerbaycan, Kazakistan ve Afganistan var" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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