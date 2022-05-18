Uluslararası Müzeler Günü, binlerce yıllık tarihi olan Sinop'ta kutlanıyor - Haberler

Uluslararası Müzeler Günü, binlerce yıllık tarihi olan Sinop'ta kutlanıyor

SİNOP - Uluslararası Müzeler Günü, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Sinop'un kültür miraslarının sergilendiği Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde kutlanıyor.

Sinop Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen kutlama programında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, katılımcılara kentteki eserler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca müze içerisinde sanatçı Özgül Köksal'ın, kentin tarihi figürlerinden esinlenerek oluşturduğu takılar sergiye açıldı. Köksal, programa katılan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Üniversitesi tarih bölümü ile arkeoloji bölümü öğrencileriyle birlikte diğer ilgililere eserlerini tanıttı.

Özgül Köksal, Sinop'a dair oluşturduğu eserlerin artık dünya çapında duyulur hale gelmesinden ve bu özel günde Arkeoloji Müzesi içerisinde eserlerini sunmaktan dolayı sevinç duyduğunu dile getirdi. Köksal, "Müzecilik etkinliklerinde Sinop Arkeoloji Müzesi'nde 'Mozaikten Yansımalar' koleksiyonumun yeni üyesi 'gelecek' ile bir sergi açtım. Bu sergiyle Sinop şehrinin Balatlar kazısıyla gün yüzüne çıkan mozaikler artık bizimle birlikte yaşayan hikayelere dönüştü. Bu etkinlikte burada olup bu sevinci birlikte paylaşıyor olmanın mutluluğu içerisindeyim. Birçok farklı ziyaretçi aldık, koleksiyonların öğrenciler adına da onlara ilham olabilmek adına, şehirdeki yürütülen kazı çalışmasına ya da şehrin kültür varlıklarına dikkat çekmek adına da güzel tepkiler alıyorum. Benim için özel bir gün, burada sergimle şehrimin insanlarına yine şehrimin konularını anlatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.