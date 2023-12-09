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Uluslararası Mersin Maratonu Heyecanı Başladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu için sporcular ve Mersin halkı heyecanla bekliyor. Maraton için çip ve kit dağıtımları devam ediyor. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılım için kota almak isteyen sporcuların büyük önem verdiği maratona 25 ülkeden 1696 sporcu katılacak. Maraton dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın Herkes Koşar Mersin'e sloganıyla 5.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu için sporcular ve Mersin halkı heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan ve Türkiye'de bu kategoride gerçekleştirilen tek maraton olma özelliği taşıyan Uluslararası Mersin Maratonu için Bizden Kafe'de çip ve kit dağıtımları sürüyor. Çip ve kit dağıtımları maraton sabahı saat 07.00 ile 08.00 saatleri arasında da devam edecek.

Heyecanlı bekleyiş sürüyor

2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılım için kota almak isteyen sporcuların büyük önem verdiği maratona Türkiye dahil 25 ülkeden 111'i yabancı sporcu olmak üzere toplam 1696 sporcu katılacak. 42 K'da 22 ülkeden 55'i yabancı sporcu olmak üzere toplam 348, 10 K'da 16 ülkeden 52 yabancı sporcu olmak üzere toplam 1281 sporcu, paten yarışında ise 3 ülkeden 4'ü yabancı olmak üzere toplam 67 sporcu yarışacak.

Yarın Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ilk heyecan saat 08.50'de paten yarışı ile başlayacak. 42 K yarışları 09.00'da, 10 K 09.15'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de koşacağı Halk Koşusu ise 11.30'da başlayacak. Maratonun ödül töreni ise saat 13.00'te gerçekleşecek.

Maraton dolayısıyla kapanan güzergahlar

Mersin Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, araç parkı da yapılamayacak. Adnan Menderes Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Hal Kavşağı Batısı, Cumhuriyet Bulvarı, Cengiz Topel Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Viranşehir Sahil Yolu, Kuvayi Milliye Caddesi'ne pazar günü 00.00'dan 05.00'e kadar araç parkı yapılamayacak. Aynı yollar pazar günü 05.00'ten 15.00'e kadar trafiğe tamamen kapalı olacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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