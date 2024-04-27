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Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı Düzenlendi

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Yükseköğretimde kalitenin içselleştirilmesi ve iyileştirilmesi konulu Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan konferansa katıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde, 25-26 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen "Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansına" Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.

Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Aslı Kaya'nın da hazır bulunduğu, ana teması "Yükseköğretimde Kalitenin İçselleştirilmesi ve İyileştirilmesi" olan "Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı" yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, deneyimleri ve farklı bakış açılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Konferans, kalite güvencesi alanında gerçekleşen bilimsel paylaşımlar ve alandan güncel konuların münazara panellerin yanı sıra; uluslararası ve ulusal bazda kalite güvencesi ajansları, akreditasyon kuruluşları ve yükseköğretim kurumları gibi paydaşlar arasında etkileşim fırsatı sunması noktasında önemli bir boşluğu dolduruyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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